Orman işçisi depremden 151 saat sonra enkazdan kurtardığı Rabia öğretmenin minnettarlığını unutamıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerden Hatay'daki çalışmalara katılan orman işçisi, enkaz altından 151 saat sonra kurtardıkları Rabia Kalçın'ın, "Tanımadığınız insanlar için buraya gelerek yardımda bulunuyorsunuz.' diyerek kendilerine minnettar olduğunu söylemesini aklından çıkaramıyor.

Depremlerin ardından Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğünden yola çıkan 12 kişilik Orman Kurtarma Timi (ORKUT) Hatay'ın Antakya ilçesinde katıldıkları arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

Ekipte yer alan 38 yaşındaki orman işçisi Fatih Tözüm, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeliyle, Cebrail Mahallesi Emlak Evleri'nde, depremin 151. saatinde, enkazdan 29 yaşındaki Rabia Kalçın'ı kurtardı. Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us, Tözüm'e "Başarı Belgesi" takdim etti.

- Rabia öğretmen kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere moral oldu

Kalçın'ı kurtarma çalışmalarını AA muhabiriyle paylaşan Tözüm, depremin ilk günü Hatay'ın Antakya ilçesine görevlendirdiklerini, ekip arkadaşlarıyla bölgedeki 15 enkazda canla başla can kurtarmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Cebrail Mahallesi Emlak Evleri'ndeki cihazla ısı tespit edilmesi üzerine enkaza itfaiye personeli Muhammet ile girdiklerini aktaran Tözüm, "Enkazda yaklaşık 1,5 metre ilerledikten sonra önümüze çıkan kalorifer peteğinin arkasına tuttuğumuz el feneriyle Rabia öğretmeni gördük. Onu görünce bize umut oldu ve hemen hızlı şekilde kurtarmak için çalışmalarımızı hızlandırdık." dedi.

Önlerine çıkan beton duvarları kırdıklarını, kalorifer peteğini spiral makinesiyle kestiklerini anlatan Tözüm, şöyle konuştu:

"Kendisine ulaştığımızda Rabia öğretmen bizden başını kapatmak için eşarp ile üşüyen ayakları için de çorap istedi. 'Tanımadığınız insanlar için buraya gelerek yardımda bulunuyorsunuz.' diyerek bize minnettar olduğunu söyledi. 3,5 saatlik bir çalışma sonucu Rabia öğretmeni enkazdan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettik. O güne kadar kendimi çok yorgun hissediyordum. Rabia öğretmeni kurtardıktan sonra yorgunluk falan hissetmedim, çok büyük moral oldu."

Tözüm, Rabia Kalçın'ın kurtarılmasını "mucize" olarak değerlendirdiklerini belirterek "Günün anısına itfaiyeci Muhammet ağabey ile moral olsun diyerek 'kurtarma fotoğrafı' çektirdik" ifadesini kullandı.









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