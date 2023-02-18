Öğrenciler, yurttaki odalarını paylaştıkları depremzedeleri bıraktıkları notlarla teselli etmeye çalıştı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Afyonkarahisar'daki yurtlarda misafir edilen depremzedeler için odalarını boşaltan öğrencilerin, memleketlerine dönmeden önce teselli cümlelerinin yer aldığı notlar, para, mont, yiyecek ve içecek bırakması duygulandırdı.

Felaketin ardından Afyonkarahisar'a gelen depremzedelerin bazıları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında misafir ediliyor. Tüm ihtiyaçları eksiksiz giderilmeye çalışılan depremzedeler, bazı odalarda kendileri için notlar, para, mont, yiyecek ve içecek bırakıldığını gördü.

Öğrenciler, yaptıkları davranışla depremzedelere yanlarında olduklarını hissettirmeye çalıştı.

Bisküvilerin üzerine bırakılan notta, "Afiyet olsun, biz birlikte güçlüyüz." ifadesi yer aldı.

Bir başka yardım malzemesinde ise "Öncelikle Allah sabırlar versin, sizler için çok zor bir durum. Bu hepimizin başına gelebilir. İnşallah tez zamanda işlerinizi yolunuza koyarsınız. Size çok değil ama ufak bir ihtiyacınızı bu zor durumda karşılamak için 200 lira bırakmak istiyorum." yazılı not bulundu.

Bir öğrenci ise duygularını şu ifadelerle paylaştı:

"Allah sabredenlerle beraberdir. Rabbim hepimizin gönlüne inşirah ferahlığı versin. Buradaki eşyaları sizin için bıraktık. Gönlünüzce kullanınız. Sizi seviyoruz. Her zaman dualarımızda olacaksınız. Sizde bizi unutmayın."

Başka bir notta ise "Başınız sağ olsun. Benim elimden küçük de olsa bunlar geliyor. Ne olur kabul edin. Allah bir an önce inşallah yaralarımızı sarsın." ifadesi kullanıldı.

- "Onlara odalarımızı seve seve veriyoruz"

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine, depremzedeleri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi.

Yurtta kalan öğrenciler gittiklerinde odalarında depremzedeler için bıraktıkları notları bulduklarını belirten Kasapoğlu, "Terliklerini bile bırakmayı ihmal etmemişler, biri montunu bırakmış. Birisi köyden annesinden getirdiği hurmayı, fındığı koymuş. Bunları görünce duygulandık. Onlara odalarımızı seve seve veriyoruz." diye konuştu.

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