Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine 1000 araçlık yardım malzemesi gönderildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere 1000 araçlık yardım malzemesinin ulaştırıldığını belirtti.

Zeybek, AA muhabirine, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından AFAD İl Müdürlüğü'ndeki kriz masasında yapılan toplantının ardından yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kısa sürede toplanan yardımların Afyonkarahisar'dan peyderpey deprem bölgesine gönderildiğini vurgulayan Zeybek, şöyle konuştu:

"Konya Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir ve Afyonkarahisar belediyelerinin yardım faaliyetlerini Hatay ilinde yürütmesi talimatını aldık. Görevlendirmenin akabinde belediyemize ait Af-Bel Otel'deki mutfak ekipmanları ve personelini depremin ikinci günü Hatay'a görevlendirdik. Ekiplerimizce kurulan aşevinde günlük 3 öğün olmak üzere 20 bin kişiye yemek hizmeti veriliyor. Hatay'a 18 tır yardım malzemesinin yanı sıra, 18 damperli kamyon, 8 iş makinesi, 30 nakliye aracı, 22 temizlik aracı, 2 vidanjör, 2 su arıza aracı ve yaklaşık 250 personelimizi gönderdik ve orada üzerlerine düşen görevleri yapıyor."

- Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine de 18 tır yardım malzemesi gönderildiğini anlatan Zeybek, dağıtımını da Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığını dile getirdi.

Gaziantep'e de 3 itfaiye ve arama kurtarma ekibinin görevlendirildiğine değinen Zeybek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki bütün ekiplerimiz, görevlerini tamamlayana kadar orada bulunacak. Gıda, giysi, su, elektrikli ısıtıcı başta olmak üzere Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin yaptığı bütün yardımları depremzedelere gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine valilik, belediye, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin desteğiyle 1000 araçlık yardım malzemesi ulaştırıldı."

Zeybek, Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine yapılacak yardım çalışmaları hakkında, belediyenin sosyal medya hesaplarının takip edilebileceğini söyledi.









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