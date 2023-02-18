Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere yönelik Afyonkarahisar'da vatandaşların nakdi yardımları ile bağışlanan hayvanların satışından elde edilen yaklaşık 360 bin lira AFAD hesabına yatırıldı.



Merkeze bağlı Kocatepe (Büyükkalecik) Belediyesi öncülüğünde beldede başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar, 181 bin lira ile 35 büyükbaş ve küçükbaş bağışladı.

Belde meydanında açık ihale usulüyle gerçekleştirilen satıştan 179 bin lira gelir elde edildi.

Kocatepe Belediye Başkanı Abdullah Çelik, yaptığı konuşmada 11 ili etkileyen deprem sonrasında bölgede devletin ciddi çalışmalar yaptığı belirtti.

Belde halkının da çok duyarlı olduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Belediyemizin iş makineleri ve araçları şuanda deprem bölgesinde çalışıyor. Bunun yanında da AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına ayni ve nakdi bağışlar yapılıyor. Beldemizdeki vatandaşlarımız da depremzedelerimize elinden geldiği ölçüde yardımlarını yapıyor. Belediyemize elindeki yüzüğünü getiren kadınlarımız oluyor. Çiftçilerimiz de büyükbaş ve küçükbaş getiriyor. Allah, bütün belde halkımızdan razı olsun. İnşallah, bu yaşanan deprem afetinin hep birlikte üstesinden geleceğiz."

Çelik, bağış yapılan hayvanların satışından elde edilen gelirlerle birlikte AFAD hesabına yaklaşık 360 bin liranın yatırıldığını ifade etti.









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