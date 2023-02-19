Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Diler, depremzedeleri ziyaret etti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Kağan Diler ve yönetimi, yurtlarda kalan depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Depremzede çocuklara oyuncak hediye eden Diler ve yönetimi, çocuklarla da maç yaptı.

Diler, "Çocuklarla güzel vakit geçirdik. Depremin ilk saatinde itibaren Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatlarıyla hem bulunduğumuz illerde hem de deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Ülkü Ocakları olarak Türk milletinin her zaman yanındayız. Yüce milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

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