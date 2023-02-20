Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince fuhuş olaylarının önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla çalışma yapıldı.

Ekipler, Marulcu ve Hattatkarahisar mahallelerinde iki ayrı masaj salonunun çalışanlarını teknik takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından polis ekiplerince iş yerlerine yapılan baskında, 22 şüpheli yakalandı, uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 615 lira ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.



Emniyete götürülen şüphelilerden R.Ö. A.A. K.Ç. gözaltına alındı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu kişilerden 3 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen R.Ö. A.A. ile K.Ç, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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