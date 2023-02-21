Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, depremzede öğrenciye "muhabbet kuşu" hediye etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da muhabbet kuşunu kaybetmesine üzülen 10 yaşındaki depremzede öğrenci Emir Altıntaş'a, muhabbet kuşu hediye etti.

Vali Yiğitbaşı ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, depremzede çocukların öğrenim gördüğü Organize Sanayi Bölgesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Burada sınıfları gezen Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'ye sarı renkli muhabbet kuşunu depremde kaybettiğini ve üzüldüğünü anlatan 4. sınıf öğrencisi Emir Altıntaş'a bir sürpriz yaptı.

- "Kuşun adını limon koydu"

Yiğitbaşı'nın kendisine hediye ettiği sarı renkli muhabbet kuşunu alan küçük çocuk, mutlu oldu.

Emir Altıntaş, gazetecilere, "Adıyaman'dan geliyorum. Depremde kuşum ölmüştü. Bana yeni kuş hediye ettiler. Çok mutlu oldum. Yerini tutar mı bilmiyorum. Adını 'limon' koyacağım. Çünkü ölen kuşumun da adı limondu." dedi.

Yiğitbaşı da deprem bölgesinden Afyonkarahisar'a gelen 800'ün üzerinde öğrencinin eğitim öğretime başladığını vurguladı.

Deprem yaralarının birlikte sarılacağına dikkat çeken Yiğitbaşı, "Sınıflarımızın güzel bir şekilde hazırlanması bizi mutlu etti. Ailelerimiz de bundan çok memnun. Az önce Emir isimli bir çocuğumuza, depremde kaybettiği muhabbet kuşuna benzer sarı renkli bir kuş hediye ettik. Sınıftaki diğer çocuklarımızın da benzer hikayeleri var. Sınıf olarak kuşa birlikte bakacaklar. Hayatlarının devam edeceğini göstermesi anlamında güzel de bir örnek oldu." diye konuştu.

Yiğitbaşı ve beraberindekiler, depremzede öğrencilere kitap, defter gibi hediyeler vererek ziyareti sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.