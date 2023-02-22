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Tunceli'deki terör saldırısında şehit olan askerlerin annelerini "deprem" buluşturdu

AA

Tunceli'deki terör saldırısında şehit olan askerlerin annelerini "deprem" buluşturdu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip Afyonkarahisar'da misafir edilen şehit Uzman Çavuş Ahmet Oğul'un ailesi ile aynı terör saldırısında yaşamını yitiren Jandarma Komando Çavuş Ramiz Demir'in ailesi bir araya geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, 2012'de Tunceli'de mayın patlaması sonucu şehit düşen Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Oğul'un ailesinin deprem sonrası Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi'nde misafir edildiğini öğrendi.

Aynı terör saldırısında şehit olan Afyonkarahisarlı Jandarma Komando Çavuş Ramiz Demir'in ailesini bir araya getirmek isteyen Kumartaşlı, durumu her iki şehit ailesine iletti.

Dernek binasında ilk kez bir araya gelen şehit aileleri, burada birbirlerine sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit annesi Selma Oğul, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta zor duruma düştüklerini ancak kendilerine devletin sahip çıktığını anlattı.

Eşiyle birlikte Polis Moral Eğitim Merkezi'nde misafir edildiklerini aktaran Oğul, "Tunceli'deki aynı terör saldırısında oğlumla birlikte şehit olan Ramiz Demir'in ailesiyle tanıştık. Evlatlarımız aynı bombalı saldırıda şehit olmuş, tanıştığımıza da memnun olduk. Yaramız bizim içimizdeki sönmeyen bir ateş. Bizimle de mezara kadar gidecek." dedi.

Şehit babası Ejder Oğul da ilk defa geldikleri Afyonkarahisar'da acıları tazelense de kendilerini buluşturan Dernek Başkanı Kumartaşlı'ya teşekkür etti.

Şehit annesi Neslihan Demir de aynı kaderi paylaştıkları Oğul'un ailesiyle tanıştıkları için memnun olduklarını belirterek, Afyonkarahisar'daki kaldıkları sürece yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Şehit babası İbrahim Demir ise oğluyla birlikte şehit olan Ahmet Oğul'un ailesiyle tanışmayı uzun yıllardır istediklerini, bunun bugüne nasip olduğunu ifade etti.

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