Afyonkarahisarlı çocuklar kumbaralarını depremzedelere bağışladı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'daki ilkokul öğrencileri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki depremzedelere kumbaralarındaki paraları bağışladı.

Beyyazı İlkokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci, ellerindeki kumbaralarıyla İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve okul idarecileriyle kent merkezindeki bir bankaya geldi.

Öğrenciler, burada sırayla kumbaralarındaki bütün paraları bir masanın üzerine boşalttı. Bankacılar tarafından sayılan paralar, AFAD hesabına yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sünnetci, gazetecilere Beyyazı İlkokulu'ndaki bütün minik yürekli öğrencilerin büyük bir alkışı hakkettiğini söyledi.

Depremin ardından okulda başlatılan kampanyanın ardından öğrencilerin kumbarayla para biriktirmeye başladığını dile getiren Sünnetci, şöyle konuştu:

"Bugün de minik öğrencilerimiz kumbaralarını AFAD hesabına bağışlamak için bankaya geldi. Kumbaralardan da yaklaşık 20 bin lira çıktı. Depremzede kardeşlerimize yaptıkları bu anlamlı bağış dolayısıyla bütün öğrencilerimizi ve okul idaresine tebrik ediyorum. Kendileri küçük olsa da yürekli kocaman öğrencilerimizi alkışlamalıyız."

Beyyazı İlkokulu Müdürü Serkan Çelik de öğrencilerin kumbaralarındaki paraları kendi harçlıklarından koyarak biriktirdiğini ve bugün yaptıkları bağışla da büyük bir işe imza atıklarını söyledi.



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