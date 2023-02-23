Eşini tabancayla vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Göçerli köyünde eşini tabancayla vurarak öldürüp, intihar girişiminde bulunan M.T, kaldırıldığı Haydarlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.T'nin intihar girişiminde bulunmadan önce bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.

İlçeye bağlı Göçerli köyünde yaşayan M.T. (81), dün ruhsatsız silahıyla eşi B.T'yi (51) başından vurarak öldürmüş, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu. M.T, ambulansla Haydarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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