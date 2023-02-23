Sandıklı Devlet Hastanesinde "göz tansiyonu" ameliyatı yapılmaya başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Devlet Hastanesi'nde göz tansiyonu ameliyatının yapılmaya başladığı bildirildi.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kutay Mehmet Kuşçu, gazetecilere, göz tansiyonunun halk arasında "karasu" olarak bilindiğini ve tedavi edilmezse körlüğe neden olabileceğini belirtti.

Bu ameliyatın üst seviyelerde hastanelerde yapıldığını aktaran Kuşçu, "Göz rahatsızlığı olan hastalarımız rutin kontrollerini mutlaka yaptırması gerekli ve ihmal edilmemeli. Artık, Sandıklı Devlet Hastanesi'nde de göz tansiyonu operasyonu başarılı bir şekilde yapılabiliyor." ifadesini kullandı.

Hastanede göz tansiyonu ameliyatı olan Ahmet Topbaş da sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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