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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesine 10 araçlık yardım malzemesi gönderdi

AA

Deprem bölgesine 10 araçlık yardım malzemesi gönderdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Cep Telefoncular Derneği (CEPDER) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere, 10 araçlık yardım malzemesi gönderildi.

CEPDER'den yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesine Afyonkarahisar, Çorum, Bursa, Mersin, Batman, Muğla, Muş ve diğer illerden 6 tır, 2 kamyon ve 4 kamyonetten oluşan yardım malzemelerinin ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen CEPDER Başkanı Şenol Belge, yönetim kurulu üyelerinin 5 gün boyunca Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adıyaman, Antakya, İskenderun ve İslahiye'de yardım malzemelerinin dağıtımını yaptığını aktardı.

Belge,"Ücretsiz şarj istasyonu kuruldu. Kahramanmaraş'ta kurduğumuz aşeviyle günde 1000-1200 kişiye iki öğün sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Depremin ilk gününden bugüne yaklaşık 100 kişilik gönüllü ekiple afet bölgesinde olan CEPDER, bir sivil toplum kuruluşu olarak durmaksızın elinden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyor."ifadesini kullandı.

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