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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UMKE üyeleri, bir kişiyi daha hayatta tutmak için fedakarca çalıştı

AA

UMKE üyeleri, bir kişiyi daha hayatta tutmak için fedakarca çalıştı

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay ve Adıyaman'da görev alan Afyonkarahisar Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, (UMKE) enkazdan 12 kişinin kurtarılmasına destek verirken, 29 bebeğin de dünyaya gelmesini sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğünün planlaması dahilinde 53 kişilik gönüllü sağlık çalışanı, depremin hemen ardından bölgeye hareket etti.

Hatay ile Adıyaman'daki kurtarma çalışmaları ve sahra hastanelerinde görev yapan gönüllü sağlık çalışanlarının bir kısmı Afyonkarahisar'a dönüş yaptı.

Afyonkarahisar UMKE ve Afet Birim Sorumlusu Görkem Akayın, AA muhabirine, ekip arkadaşlarının deprem bölgesinde özveriyle çalıştığını, insanlara yardımcı olabilmek için birbiriyle yarıştığını söyledi.

- Dinleme ihtiyacı bile duymadılar

Ekibinin deprem enkazlarında 12 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduğuna değinen Akayın, şöyle konuştu:

"Enkazlar da arama kurtarma, sağlık ekipleri ve gönüllü insanlar bir aradaydı. Oradan bir yaralının çıkarılması sonrası herkesin birbirine sarılması ve mutluluktan ağlaması gerçekten tarif edilemez anlardı. Ekiplerimiz, bunun dışında Kırıkhan Devlet Hastanesinin koordinasyonunda görev yaptı, vatandaşlara sağlık hizmeti verdi. Sağlık taramaları kapsamında 69 köydeki yaklaşık 20 bin insana ulaşarak kronik hastalıklarının takibi ve ilaç temininde bulundu. Günlerce orada uykusuz ve zor şartlarda çalışan arkadaşlarımızın verimli olması için rotasyona girmesi gerekiyordu. Ama arkadaşlarımız kendilerini iyi hissettiklerini dile getirerek değişime gelmediler, fedekarlıkları bizi çok duygulandırdı."

Akayın, ekibindeki sağlık çalışanların bölgedeki çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak için oyuncak dağıttığını, çeşitli aktiviteler yaptığını anlattı.

Ekibinin Kırıkhan Devlet Hastanesinde 29 doğumda görev aldığını aktaran Akayın, "Bu doğumlardan ilki bizim için mucizeydi. Depremin ikinci günüydü ve enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan 34 haftalık bir kadın, hastaneye geldi. Arkadaşlarımız doğumu zor şartlarda gerçekleştirdi. Elektriklerin olmadığı bir günde dünyaya gelen bebeğe kendi aralarında 'mucize' ismini verdiler. Gerçekten de mucize bir doğumdu. Bizler için de mutlu bir andı."diye konuştu.

-"Çok duygusal anlar yaşadık"

Ebe Sibel Çetin de tepe lambalarıyla bir doğumu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Elektrik ve su olmadan ellerindeki bütün imkanları kullandıklarına dikkat çeken Çetin, "Bebeğimiz hastanenin acil girişinde sedye üzerinde dünyaya gözlerini açtı. Bebeği anneye verdiğimizde bize duyduğu minnettarlık nedeniyle ağladı, bizi de ağlattı. Çok duygusal anlar yaşadık." dedi.

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