Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Çay'da kapalı spor salonunun temeli atıldı.
Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi'nde 2 bin 200 metre kare alan üzerinde 500 kişilik kapalı spor salonun temelini attıklarıını belirtti.
Atlı,"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sportif faaliyet alanında büyük bir eksikliğinin giderilmesi bizleri son derece memnun etmiştir. Çay ilçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
- İscehisar itfaiyesi okulda tatbikat yaptı
İscehisar'da itfaiye ekipleri köy okulunda öğrencilerle tatbikat gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yaptığı açıklamada, "Karaağaç İlkokulu'nda itfaiye ekiplerimiz öğrencilerimizle yangın tatbikatı yaptı. Yapılan eğitimle öğrencilerimiz bilgilendirilmiştir."ifadesini kullandı.