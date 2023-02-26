Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, depremzede aileleri ziyaret etti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentte konaklayan aileleri ziyaret etti.

AFAD tarafından otellere, yurtlara ve kamu misafirhanelerine yerleşen depremzede vatandaşları ziyaretlerinin ardından Yiğitbaşı, kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar'da yaşayan depremzedelerle de görüştü.



İstiklal Mahallesindeki bir evde 25 günlük Miraç isimli bebekleriyle yaşayan aileyi ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, depremin yaralarını hep birlikte kurumlarla saracaklarını kaydetti.

Burada ilk günden bu yana tüm kamu kurumları sivil toplum kuruluşlarıyla ve vatandaşlarla sorunları çözmeye çalıştıklarını belirten Yiğitbaşı, "Bugün itibariyle şehrimiz 11 binden fazla deprem bölgesinden gelen vatandaşları konuk ediyor. Bunların kimisi burada üniversitesini okumuş kimisi askerliğini yapmış kimisi ise yakın bir dostunun kucak açan daveti üzerine buraya gelmiş. İnşallah Allah'ın izniyle burada hep birlikte millet olmanın bilinciyle bu sıkıntıyı da geride bırakacağız." dedi.

Daha sonra Yiğitbaşı, Elbistan'dan gelen ve Veysel Karani Mahallesi'nde yaşayan, 9 kişilik aileyle sohbet ederek ailenin en küçük üyelerine çeşitli oyuncaklar hediye etti.





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