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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da çiftçiler sulama suyu yetersizliğine karşı uyarıldı

AA

Afyonkarahisar'da çiftçiler sulama suyu yetersizliğine karşı uyarıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, gölet ve barajlardaki su seviyesine dikkat çekerek, sezonda çiftçileri sulamada sıkıntı çekmemeleri için uyarıda bulundu.

Sandıklı bölgesinde bulunan gölet ve barajların DSİ yetkilileri tarafından doluluk oranlarının yüzde 15 ile 25 arasında olduğu bildirildi.

Toptaş, Kızık Sulama Göleti'nde incelemelerde bulunarak köy muhtarı ve Sınırlı Sorumlu Kızık Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Yılmaz Başpınar'dan konu hakkında bilgi aldı.

Çitçileri ekim yapmadan uyaran Toptaş, sulu tarım yapmadan önce üreticilere sulama bölgelerindeki birlik ve kooperatiflerden bulundukları bölgedeki barajlar hakkında bilgi almalarını tavsiye etti.

Toptaş, kurak geçen bir kış nedeniyle yağışların yetersizliğinden dolayı çiftçileri zor şartların beklediğini söyledi.

Sulu tarım yapacak olan çiftçilerin sulama birlik ve kooperatiflerinden bilgi almadan sulu tarım yapmamaları gerektiğini kaydeden Toptaş, "Baraj ve göletlerde su seviyeleri son yılların en düşük seviyelerinde. Önümüzdeki bahar aylarında su miktarı ne olur bilemeyiz. Çiftçi Kayıt Sisteminde ürün değişikliği mayıs ayına kadar uzatıldı. Sulu tarım yapmayı planlayan üreticiler, sulu tarımlarını kuru tarıma çevirebilirler." dedi.

Başpınar da sulama için çitçilerden beyanname aldıklarını belirtti.

Çiftçilerin beyanname verince su alacağını sandıklarını ifade eden Başpınar, "Ama maalesef göletin durumu bu halde. DSİ yetkilileri ile yaptığımız toplantıda, su vermemizde birinci öncelik sebze ve meyveler ile ağaçlar. Bunlardan sonra patates, şeker pancarı ve mısır gibi sulu ürünler yer alıyor. Bunların ekimine de zaten Devlet Su İşleri şu anda müsaade etmiyor." diye konuştu.

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