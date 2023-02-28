Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

M.Ü (44), idaresindeki 15 KA 737 plakalı kamyon, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Osmanköy yakınlarında bariyerlere çarparak yola devrildi.

H.A.Ç'nin (64) kullandığı 53 ABF 187 plakalı yolcu otobüsü de devrilen kamyona arkadan çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü ile araçtaki M.Ü. (68) ile yolcu otobüsünün muavini R.Ç (24) yaralandı.



Ambulansla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazadan 1,5 saat sonra M.B, (39) idaresindeki 03 BR 028 plakalı hafif ticari araç da yola devrilen kamyona çarptı.

Yaralanan hafif ticari sürücüsü ile araçtaki B.K, (47) ile A.D (26) hastaneye kaldırıldı.



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