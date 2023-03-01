Afyonkarahisar'da MHP İl Başkanlığı kan bağışında bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kahramanmaraş'ta meydana gelen "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar Kent Meydanı'nda bulunan kan bağışı noktasında kan bağışı yapan MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar dilediğini söyledi.

Depremde yaralanan vatandaşların acil kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışında bulunmaya devam ettiklerini kaydeden Kocacan, şöyle konuştu:

"Devletimiz, Türk milleti ile tek yürek olarak deprem bölgesinde afetzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Daha önce de yapmış olduğumuz kan bağışına 2 gün boyunca devam edeceğiz. MHP ve Ülkü Ocakları hem deprem bölgesinde hem de yerelde depremzedeleri yalnız bırakmıyor. İl teşkilatının düzenlemiş olduğu yardım çağrısı ile ilimize gelen depremzedelere ev imkanı, eşya ve gıda desteği sağlıyoruz. Ayrıca, yurtlarda kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek istek ve taleplerini karşılıyoruz. Gün tek yürek olma günüdür. İki gün boyunca tüm teşkilatlarımız kan bağışında bulunacak."

Afyonkarahisar Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman da kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.



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