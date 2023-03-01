Afyonkarahisar'da MHP İl Başkanlığı kan bağışında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da MHP İl Başkanlığı kan bağışında bulundu

AA

Afyonkarahisar'da MHP İl Başkanlığı kan bağışında bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kahramanmaraş'ta meydana gelen "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar Kent Meydanı'nda bulunan kan bağışı noktasında kan bağışı yapan MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar dilediğini söyledi.

Depremde yaralanan vatandaşların acil kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışında bulunmaya devam ettiklerini kaydeden Kocacan, şöyle konuştu:

"Devletimiz, Türk milleti ile tek yürek olarak deprem bölgesinde afetzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Daha önce de yapmış olduğumuz kan bağışına 2 gün boyunca devam edeceğiz. MHP ve Ülkü Ocakları hem deprem bölgesinde hem de yerelde depremzedeleri yalnız bırakmıyor. İl teşkilatının düzenlemiş olduğu yardım çağrısı ile ilimize gelen depremzedelere ev imkanı, eşya ve gıda desteği sağlıyoruz. Ayrıca, yurtlarda kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek istek ve taleplerini karşılıyoruz. Gün tek yürek olma günüdür. İki gün boyunca tüm teşkilatlarımız kan bağışında bulunacak."

Afyonkarahisar Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Kubilay Akman da kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arama kurtarma ekibinin "dedesi" her depremde yardıma koşuyor
YEREL HABERLER Arama kurtarma ekibinin "dedesi" her depremde yardıma ...
Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 6 kişi ...
Afyonkarahisar'da tırın dorsesinden düşen saman balyalarına çarpan 2 araçtaki 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tırın dorsesinden düşen saman ...
Bolvadin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bolvadin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Sağlık çalışanı yıllık izni bitince depreme yakalanmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı yıllık izni bitince depreme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.