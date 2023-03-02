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Afyonkarahisar'da Vali Yiğitbaşı ile Belediye Başkanı Zeybek, depremzede çocuklarla voleybol oynadı

AA

Afyonkarahisar'da Vali Yiğitbaşı ile Belediye Başkanı Zeybek, depremzede çocuklarla voleybol oynadı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Tınaztepe KYK Yurdu'nda kalan depremzede çocuklarla voleybol maçı yaptı.

Yiğitbaşı ile Zeybek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenince Afyonkarahisar Tınaztepe KYK Yurdu'nda misafir edilmeye başlanan depremzedeleri ziyaret etti.

Gaziantep'ten ailesiyle gelen 11 yaşındaki Salih, Vali Yiğitbaşı'yı voleybol oymaya davet etti.

Bunun üzerine Yiğitbaşı ve Zeybek bir süre çocuklarla voleybol oynadı.

Yiğitbaşı, gazetecilere, Salih ile maç yaparak mutluluğuna ortak olmak istediklerini belirtti.

Afyonkarahisar'da misafir edilen çocukların çok değerli olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı,"Onları deprem kaygılarını azaltmak için tüm paydaşlarımızla gece gündüz mücadele veriyoruz. Her gün kurumlarımızdan uzmanlarımız, çocuklarımızın duyusal bilişsel gelişimlerini dikkatle takip ediyor. Depremin etkileriyle karamsarlığa kapılmamaları için gözlerinin içi gülmesi için tüm gücümüzle mücadele veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yiğitbaşı ile Zeybek, ziyarette çocuklarla sohbet etti, hediye dağıttı.

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