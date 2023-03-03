Afyonkarahisar'da ilkokul öğrencisi depremzedeler yararına meyve suyu ve kek satıyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir ilkokul öğrencisi, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara gelirini bağışlamak için okulda meyve suyu ve kek satmaya başladı.

Beyyazı İlkokulu'nda 1-B sınıfı öğrencisi Mehmet Takmak, babasına, televizyonda izlediği deprem bölgesindeki insanlara yardım etmek istediğini dile getirdi.

Takmak, babasının okulda meyve suyu ve kek satışı önerisi üzerine, durumu sınıf öğretmeni Halil Yağıcı'ya iletti.

Öğretmeni ve okul idaresinin uygun görmesi üzerine çocuğa okul girişinde arkadaşlarına meyve suyu ve kek satması için küçük bir kantin oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, AA muhabirine, Mehmet'in kendisinin küçük olsa da yüreğinin çok büyük olduğunu söyledi.

İlkokul 1. sınıf öğrencisinin projesini takdir ettiğini aktaran Sünnetci, "Mehmet, burada öğrenci arkadaşlarına, öğretmenlerine ve velilere meyve suyu ile kek satışı yapıyor. Buradan elde edilen bütün gelir de depremzedelere bağışlanmak üzere AFAD hesabına yatırılacak." dedi.

Depremzedelere yardım yapacağı için çok mutlu olduğunu belirten Takmak ise, "Önceden yardım yaptık ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Bereketli bir proje yaptık. Arkadaşlarım bana 'aferin' diyor. Hatta 2. sınıftakiler bile bana 'ağabey' demeye başladı. Çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.



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