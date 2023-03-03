Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sis etkili oldu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sürücülerin trafikte sis farlarını yakarak ilerlediği görüldü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, öğle saatlerinde sisin etkisini yitireceğini bildirdi.

- İscehisar'da mermer fuarı toplantısı yapıldı

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, meclis toplantısı salonunda yaptığı açıklamada, "Uluslararası İzmir Fuarı, İscehisar için bir ayna. İscehisar'ımızı ve mermerin başkentini tanıtmak için güzel bir platform. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene çok daha muhteşem bir çıkış yapacağız inşallah."ifadesini kullandı.

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak da kendilerine fuar alanında 400 metrekare yer ayrıldığını kaydetti.





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