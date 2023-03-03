Afyonkarahisar'da asayiş

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, 'dedektör köpek" yardımıyla araçta yaptığı aramada, 1 kilo 50 gram kokain ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü M.B.Ö, (33) "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

- Afyonkarahisar'da araması bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.K'yi Selçuklu Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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