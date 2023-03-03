Afyonkarahisar'da asayiş

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, 'dedektör köpek" yardımıyla araçta yaptığı aramada, 1 kilo 50 gram kokain ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü M.B.Ö, (33) "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
- Afyonkarahisar'da araması bulunan hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.K'yi Selçuklu Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.