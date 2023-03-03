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Şehit astsubay Ferhat Gedik'in depremzede kardeşinden duygulandıran talep

AA

Şehit astsubay Ferhat Gedik'in depremzede kardeşinden duygulandıran talep

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 15 yaşında hayatını kaybeden Eren Bülbül'ü korumaya çalışırken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in depremzede kardeşi, "asrın felaketi"nde hayatını kaybeden kız kardeşi ve yeğeninin üzüntüsünü yaşıyor.

Şehit kardeşi Arif Gedik'in, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası yaşadığı İskenderun'daki evi hasar gördü.

Depremde kız kardeşi Neriman ile yeğeni Emirhan'ı kaybeden Gedik, Afyonkarahisarlı şehit yakını Şaban Gencelli'nin daveti üzerine Çay ilçesi Akkonak köyüne geldi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle tanışan Gedik, çevresindekilerin desteğiyle acısını dindirmeye çalışıyor.

- Anne ve oğlunun cenazesi birbirine sarılı halde bulundu

Yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Gedik, depreme İskenderun'da iki katlı müstakil binada yakalandıklarını, ailesiyle hasar gören evlerinden hızlıca çıktıklarını söyledi.

İlçe merkezinde yaşayan kız kardeşi Neriman'ın evine doğru yola çıktığını aktaran Gedik, "Kız kardeşimin evi 15 dakikalık mesafedeydi ama ben 2,5 saatte ulaşabildim. Çocuklarımla gece gündüz bölgede çalıştık, bekledik. Depremin dördüncü günü enkazda kız kardeşim Neriman ile oğlunu birbirine sarılmış halde bulduk. Üzerimize düşen görevi yerine getirdik, onları İskenderun'da yan yana defnettik. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." diye konuştu.

- "Deprem bölgesinde her göreve talibim"

Gedik, çocuklarının eğitimi için bir süre Afyonkarahisar'da bulunacaklarını, işlerini hallettikten sonra hemen İskenderun'a dönmeyi planladığını kaydetti.

Annesi, ablası ve eniştesinin İskenderun'da kaldığına değinen Gedik, şöyle konuştu:

"Maalesef onların evleri de yıkıldı. Ben de Tarım ve Orman Bakanlığı personeliyim. Hatay Valiliğince şehit yakınları ve gazilere ikinci bir emre kadar idari izin verildi. Maaş alıyorum ama şu anda bundan rahatsızım, bana dokunuyor. Orada kaymakamlığa durumu izah edeceğim. Aldığım maaşımı hak etmek istiyorum. Onun için deprem bölgesinde her göreve talibim, ne olursa yaparım."

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı da şehit Ferhat Gedik'in ailesinin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

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