Afyonkarahisarlı eczacılar Gaziantep'te depremzedelerin yaralarını sarıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisarlı eczacılar, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'te kurulan sahra eczanesinde afetzedelere gönüllü hizmet veriyor.

Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivanlı, AA muhabirine, afetin ilk gününden beri gönüllü meslektaşlarıyla sahada hizmet verdiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki eczaneleri ayağa kaldırana kadar çalışmaların süreceğini vurgulayan Pehlivanlı, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki 29 bin eczanenin bağışladığı ilaçlar bölgede halka ücretsiz veriliyor. Koltuk değneğinden bebek ürünlerine kadar her türlü ürün ücretsiz sunuluyor. Bunu devlete, millete olan sevgimizden yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bölgedeki eczaneleri ayağa kaldırmamız gerekiyor. Normalleşme süreci için bu konuyu önemsiyoruz. Şu anda Gaziantep Nurdağı'nda dördüncü ekip görev yapıyor. Normalleşme sürecine geçene kadar ve bölgede serbest eczaneler açılana kadar bu hizmeti vermeye devam edeceğiz."

Pehlivanlı, kronik hastaların ilaçlarının teminine olağanüstü çaba sarf ettiklerini kaydetti.

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