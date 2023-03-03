TİHEK Başkanı Kılıç depremzedeleri ziyaretine ilişkin konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Afyonkarahisar'da misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi.

Kılıç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve Afyonkarahisar'daki Tınaztepe ve Çiğiltepe KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedelerle görüştü.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Kadın Kültür Evi'nde kadınların deprem bölgesi için ürettiği malzemeleri inceleyen Kılıç, AA muhabirine, TİHEK'in depremin ilk günlerinden beri bölgede izleme ve insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile kentte misafir edilen 13 binin üzerinde depremzedeyi kaldığı yurtlarda ziyaret ettiklerini aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Burada Afyonkarahisarlı vatandaşlarımızın depremzede kardeşlerimizle nasıl gönül bağı kurduklarını, dayanışma içinde olduklarını bizzat müşahede etmiş olduk. Bu tablo onur ve gurur verici. Ziyaretlerimiz çerçevesinde depremzede yurttaşlarımızın bulundukları koşulları, imkanları ve ihtiyaçları tespit etmeyi amaçlıyoruz. Edindiğimiz intiba ve izlenim, devletin bütün kurumlarıyla depremzedelere seferber ve dayanışma içerisinde olduğunu görmek gerçekten gurur verici."

- "Kadınlarımız için sosyal faaliyet alanları oluşturduk"

Vali Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'da misafir edilen depremzedelerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

Depremzedeler için kurumların seferber olduğunu vurgulayan Yiğitbaşı, "Yurtlarımız tüm imkanlarını depremden etkilenen vatandaşlarımıza açtı. Ayrıca gönüllülerimiz, burada özellikle psikososyal destek faaliyetlerinde büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kadınlarımız için sosyal faaliyet alanları oluşturduk, çocuklarımız için yurtlarımızın birçok farklı noktasında oyun parkları ve oyun alanları hazırladık. Hepsi burada bir nebze olsun hoş vakit geçiriyor. Bu çalışmalarımız sürecek." ifadesini kullandı.



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