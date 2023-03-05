Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'in Berat Kandili mesajı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zeybek, mesajında, Berat Kandili'nin ülke, millet, tüm İslam alemi ve insanlık üzerinde tehdit oluşturan her türlü hastalık, afet ve günahlardan kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Cenab-ı Allah'ın milleti her türlü afet ve musibetten korumasını temenni eden Zeybek, şöyle devam etti:

"On bir ayın sultanı ramazanın habercisi olan Berat gecesi gibi mübarek gecelerin tüm faziletinden nasiplenerek, devletin ve milletin gayretleriyle huzurlu, sağlıklı ve mutlu günlere yeniden kavuşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu mübarek gecede depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, kederli ailelere sabır dualarını eksik etmeyelim. Bugüne kadar nice badireleri el birliği ile aşmış bir ülke olarak, deprem felaketinin acılarının da üstesinden geleceğiz. Afyonkarahisarlı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."









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