Afyonkarahisar'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Afyonkarahisar'da yapılacak 3 bin 169 konutun hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi, Afyonkarahisar 6. Noteri eşliğinde yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olduğunu anımsattı.

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, bir milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yerinin de vatandaşlarla buluşturulmasının amaçlandığını aktaran Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da toplam 26 proje bulunuyor. Bunların 15'i ilçe merkezinde, 11'i de beldelerde olmak üzere toplam 3 bin 169 sosyal konutun tamamlanmasını sağlayacağız. Bu kura çekimine 35 bin başvuru bulunuyor. Hak sahiplerine hayırlı olsun." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de insanların daha güvenli evlerde yaşamasını sağlamaya çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kura çekiminde 3 bin 169 hak sahibi belirlendi.









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