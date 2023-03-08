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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Frigya Kadın Ürünleri Pazarı" projesinin temeli atıldı

AA

"Frigya Kadın Ürünleri Pazarı" projesinin temeli atıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde temeli atılan "Frigya Kadın Ürünleri Pazarı"nda 12 dükkan ve 2 ortak satış alanı olacak.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, temel atma töreninde, geçen yıl kasım ayında ilçenin Demirli köyündeki kadınların kendisini ziyarete geldiğini söyledi.

Ziyarette kadınların, çok güzel ürünler yaptıklarını fakat satış imkanı bulamadıklarını anlattığını belirten Yiğitbaşı, "Bize bir pazar yeri temin edin dediler. Biz de o günden sonra düşündük ve araştırma yaptık. Aynı zamanda yakın ilçelerdeki, köylerdeki kadınlar da emeklerini ekonomik değere dönüştürebilecekleri lokasyon olarak nereyi seçersek turizme de katkısı olur diye düşündük." dedi.

Bölgenin aynı zamanda yol güzergahı üzerinde de olmasını istediklerini ifade eden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Ayazini köyü, Frigya bölgesi, Üçlerkayası zaten çok dikkat ve turist çeken bir bölge. O yüzden bu burası tespit edildi. 400 metrekare alan içinde 12 dükkan ve 2 ortak satış alanı olacak. Satış yapacak kadınlar için hem oradan faydalanmak isteyen vatandaşların çocukları için de oyun alanları, çocuk kütüphanesi ile aynı zamanda mescitler hepsini düşündük. İnşallah yeme içme ve ortak alanlarla dinlenme alanlarıyla çok güzel bir proje olacak."

Konuşmaların ardından "Frigya Kadın Ürünleri Pazarı" projesinin temeli atıldı.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


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