Afyonkarahisar'da gurbetçi çift, umre parasını depremzedelere bağışladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gurbetçi çift, biriktirdikleri umre parasını depremzedelere destek olmak için Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) teslim etti.

Fransa'dan, yılın belirli dönemlerinde Akin köyüne gelen gurbetçi Yusuf ile Safiye İnce çifti, Sandıklı Kaymakamlığını ziyaret ederek depremzedeler için bağış yapmak istediklerini bildirdi.

Çift, biriktirdikleri umre parası ile Fransa'daki oğullarının gönderdiği parayı depremzedeler için TDV'ye bağışladı.

Yusuf İnce, gazetecilere, Fransa'da televizyonu açtığında Türkiye'de büyük bir deprem olduğunu görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Depremin yıkıcı boyutundan etkilendiklerini vurgulayan İnce, "Eşime, bu yıl umreye gitmeyelim, parasını depremzedelere gönderelim dedim. Eşim de sağ olsun, olur dedi. İnşallah, bundan sonra da yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün de bağış makbuzunu hayırseverlere vererek, "Allah hayrınızı kabul etsin. Allah bir daha devletimize, milletimize böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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