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Enkaz altından kızıyla çıkarılan kadının desteği arama kurtarma ekibine güç verdi

AA

Enkaz altından kızıyla çıkarılan kadının desteği arama kurtarma ekibine güç verdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çalışmalara katılan Afyonkarahisar AFAD ekibi, depremin 56'ncı saatinde anne ve kızının nasıl kurtarıldığını anlattı.

Depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Hatay'da katıldıkları arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak kente dönen Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, enkazdan 145 kişiyi sağ çıkardı.

Ekipten, arama kurtarma teknisyenleri Esra Çalışır (25), Fatma Nur Yonga (25) ile Eda Nur Yıldırım (23), Zaman Apartmanı'nın enkazından depremin 56'ncı saatinde Emine (40) ile 3 yaşındaki kızı Gülsüm ve işitme engelli 67 yaşındaki Murat Vural'ın kurtarılmasına destek verdi.

- Duygusal anlar yaşandı

Çalışır, AA muhabirine, bölgedeki herkesin büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

İnsanları hayatta tutabilmek için gece gündüz çalışıldığını aktaran Düğüncü, enkazda bir kadının sesini duymaları üzerine yürütülen 15 saatlik çalışmanın ardından anne ile kızını birlerine sarılı halde bulduklarını söyledi.

Enkazdan önce çocuğu çıkardıklarını aktaran Çalışır, "Bir süre sonra Emine Hanım'ı çıkardık. Bizi etkileyen annenin moral ve motivasyonu çok iyi olmasıydı. Orada bulunmak ve çocuğu kucağımıza almak çok güzeldi. Annesinin de enkazdan çıktıktan sonra çocuğuna sarılıp ağlaması duygulandırdı." diye konuştu.

- Küçük kız çıkarılınca ilk söylediği şey, "Annem" oldu

Fatma Nur Yonga da 6 aylık çalışma hayatında deprem sonrasının kendisi için sarsıcı bir tecrübe olduğunu kaydetti.

Esra ve Eda Nur ile İslahiye'de aynı apartmanda anne ve kızının çıkarılma anında olduklarını, o anı unutamadıklarını anlatan Yonga, "Emine Hanım, çıkarılma anında bize çok destek oldu. Bize sürekli, 'Ben iyiyim, sakin olun, sıkıntı yok.' diye telkinde bulundu. O diyaloglar bizi çok rahatlattı. Annenin desteğini almak, çalışmalarımızda bize çok güç verdi. Kızı Gülsüm'ü kucağıma alınca 'Annem annem' diyordu. Gülsüm'ü kucağıma alınca ben de ağladım."ifadesini kullandı.

Eda Nur Yıldırım ise deprem bölgesinde yerle bir olan yerleşim yerlerinde çok fazla acıya tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Kendisini bir film sahnesi içinde savaş alanında gibi hissettiğini vurgulayan Yıldırım, "Emine ile kızı Gülsüm'ü çıkardıktan sonra birileri bize ses duyduklarını iletti. Enkaz üzerinde tekrar cihazla dinleme yaptım. Hakikaten bir ses geldi. O ses de duvara vurma gibiydi, ben bunu asla unutamam. Çalışmalarımız sonucu depremin 106. saatinde o da aynı enkazdan yaralı çıktı." dedi.

Kahramanmaraş'ta yurt içi ve dışından gelen 8 binin üzerindeki arama kurtarma ekibinin koordinasyonunda görev alan Afyonkarahisar AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da insanları sağ olarak enkazdan çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.


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