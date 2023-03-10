Afyonkarahisar'da 85 engelliye akülü araç hediye edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Valilik, İl Genel Meclisi, Tük Kızılay Afyonkarahisar Şubesi işbirliğinde ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 85 akülü araç, engellilere hediye edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir devlet olduğunu söyledi.

Devletin ülkedeki bütün insanlara her türlü imkanı sağlamaya çalıştığını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın güçlü ve başarılı olabilmesi için bizler, desteğe hazırız. Akülü araç temini ve ihtiyaç sahipleriyle buluşturulmasında emeği geçen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban da bugün hayırseverlerin desteğiyle dağıtımını yaptıkları 85 akülü araçla engelliler ve ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını ifade etti.

Törende, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın ve Emirdağ İGM üyesi Necati Şevik de konuşma yaptı.

Programa, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, engelli ve yakınları katıldı.

Konuşmaların ardından 85 akülü araç, engellilere teslim edildi.

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