Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten "su kullanımı" uyarısı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kuraklıktan dolayı kentte suyun verimli kullanılması için tedbirler alındığını bildirdi.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Meclis Toplantı Salonunda, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında kentteki kuraklık tehdidine karşı alınan tedbirleri paylaştı.

Muhtarlardan kuraklık konusuna hassasiyet gösterilmesini isteyen Zeybek, "Akdeğirmen Barajımızda su doluluk oranımız 11,5 seviyesinde. Bu oran yüzde 10'un altına düştüğü zaman oradan su almamız da mümkün değil. Kuyulardan destek alıyoruz. Buralardan aldığımız sular da nereye kadar dayanacak. Yağış olmazsa kuyuların debisi de düşecek. Onun için suyumuzu verimli kullanmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Su kullanımı konusunda Afyonkarahisar'da apartmanlara bilgilendirici broşürler dağıtıldığını aktaran Zeybek, "Binaların merdiven yıkamalarını hortumla yapılmasını yasakladık. Sokakta hortum takıp halı yıkamak da yasak. Şebeke suyundan bahçe sulamak da yasak. Sizler de mahallenizde bu şekilde davrananlar varsa ikaz edin veyahut bizlere bildirin. Gerekirse bu konuda cezai işlemde uygulayacağız." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Öner, Barış Dal, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mustafa Demirhüyük, Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.