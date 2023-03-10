Afyonkarahisar'da kazara tabancayla arkadaşını öldüren kişi yakalandı

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AFYONAKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da aynı ağılda çobanlık yaptığı arkadaşını kazara tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fethibey beldesi Manastır mevkisinde aynı ağılda çobanlık yapan Ş.Ö. (33) ile M.K. (37) hayvanları otlattıkları sırada dinlenmek amacıyla arazide yan yana oturdu.

Burada Ş.Ö, yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayı kurcalamaya başladı.

Kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, çoban arkadaşı M.K'nin başına isabet etti. M.K, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından M.K'nin cesedi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Ş.Ö'yü gözaltına aldı, suç aleti ruhsatsız tabancaya el koydu.





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