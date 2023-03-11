Afyonkarahisar'daki park halindeki 2 araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da park halindeki iki araca otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

A.K. (16) idaresindeki 03 UH 205 plakalı otomobil, İsmet İnönü Bulvarı'nda park halindeki 03 AJ 058 ile 03 PC 165 plakalı 2 araca çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki M.K, (17) M.C, (17) İ.F.K. (17) ile S.C.C. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.C.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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