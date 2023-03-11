Depremzede teknik direktör, sporla hayata tutunuyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlere deplasmandan döndükleri gece yakalanan eski Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Baran, yaşadığı zorlu günleri sporla atlatmaya çalışıyor.

Depremden sonra Kahramanmaraşspor'un ligden çekilmesinin ardından 56 yaşındaki Baran, Afyonkarahisar'ın Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Sandıklıspor ile anlaştı.

Baran, AA muhabirine, depreme Kahramanmaraş'ta kulüp binasının en üst katında yakalandığını söyledi. Kulüp binasının depremde zarar görmediğini, Kahramanmaraşspor'un futbolcularıyla kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Baran, şöyle konuştu:

"Fikstürde 4.haftada Karaman'da maçımızı oynayıp, şehre dönmüştük. Sabahında depremlere yakalandık. Çok zor bir süreç geçirdik. Oradan ayrıldıktan sonra memleketim Kırıkkale'ye gittim. Memleketimdeki evim yüksekte olduğu için kendi evime dahi sığamaz oldum. Hatta şimdi yüksek binaların yanından geçemiyorum. Hala bir travma halindeyim. Sandıklıspor'u önceden tanıdığım ve burada görev aldığım için yönetici arkadaşların ricasıyla geldik."





- "Çok korkunç bir şeydi, anlatılacak gibi bir şey değil"

Baran, depremin şiddetini anlatmaya kelimelerin yetersiz kalacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Kendi binamız sağlam çıktı. İstiklalspor'dan 5 kişiyi kaybettik. Birçok güreşçi ve voleybolcu arkadaşlarımızı kaybettik. Aralarında talebelerimiz vardı. 4-5 oyuncunun da durumları iyi değil, sakatlıkları oluştu. Kahramanmaraş yerle bir oldu. Çok korkunç bir şeydi, anlatılacak gibi bir şey değil. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Depremin son 15 saniyesini hiç unutamıyorum, böyle bir şiddet olamaz. Yüksek binaların tamamı yerle bir olmuştu. Neredeyse sağlam bina yoktu, insanların tamamı enkaz altındaydı. Kimsenin yapacağı bir şey yoktu çünkü sürekli sarsıntı vardı. Allah o bölgede yaşayan insanlara sabırlar versin, gerçekten çok zor."

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