GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'daki park halindeki 2 araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da park halindeki iki araca otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

A.K. (16) idaresindeki 03 UH 205 plakalı otomobil, İsmet İnönü Bulvarı'nda park halindeki 03 AJ 058 ile 03 PC 165 plakalı iki araca çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki M.K, (17) M.C, (17) İ.F.K. (17) ile S.C.C. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.C.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemlerin ardından gencin cenazesi, Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden aile üyeleri, S.C.C'nin tabutuna Fenerbahçe'nin bayrağını örttü.

Öğle vakti kılınan namazın ardından S.C.C'nin cenazesi, Sinanpaşa ilçesi Boyalı köyünde toprağa verildi.

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.K'de hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.K'nin emniyetteki ifadesinde, lise arkadaşlarıyla gezmek için aldığı babasının otomobiliyle yaptığı kazada yakın arkadaşı S.C.C'nin ölümünden dolayı üzüldüğünü ve çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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