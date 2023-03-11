Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Kurtel, Afyonkarahisar'da konuştu:

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elbistan şubelerinin yıkıldığını ve bölgedeki üyelerine yönelik yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Bazı ziyaretler için Afyonkarahisar'a gelen Kurtel, şubedeki dernek üyeleriyle bir araya geldi, çalışmalar hakkında sohbet etti.

Kurtel, programın ardından gazetecilere, iki gündür Afyonkarahisar'da valilik, belediye ve bazı sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Görüşmelerin verimli geçtiğini dile getiren Kurtel, "Bugün de Afyonkarahisar'daki dernek üyelerimizin sorunları ile bizden beklentilerini dinledik. Onlardan aldığımız notlara yönelik çözüm yollarını geliştireceğiz. Bu vesileyle biz de genel merkez çalışmalarımızı üyelerimizle paylaştık." dedi.

- "Bu süreçte birlik ve beraberliğimiz çok önemli"

Kurtel, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ellerinden geldiği kadar bölgeye ayni ve nakdi yardım çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin çok büyük bir deprem afetiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Kurtel, "Ülkemiz, depremden etkilenen 11 şehrimiz için tek yürek oldu ve yardımlarını sürdürüyor. Türkiye'miz bunun altından en kısa sürede kalkacaktır. Depremde yıkılan yerler, tekrar eski canlılığına kavuşacaktır. Bu süreçte birlik ve beraberliğimiz çok önemli." diye konuştu.

- "150 beyaz baston gönderdik"

Kurtel, deprem bölgesindeki illerde derneklerinin 6 şubesinin olduğunu ve Elbistan'taki binalarının yıkıldığını ifade etti.

Bölgedeki üyelerinin yaralarını sarmak için çalıştıklarını anlatan Kurtel, "Derneğimizdeki diğer şubelerimizle bir yardım kampanyası başlattık. Bölgedeki derneklerimizin 4-5 aylık giderlerini karşılamak istedik. Yine depremden zarar gören şube üyelerimize gıda, giysi ve hijyen malzemeleri gönderdik. Yardım göndermeye de devam ediyoruz. Ayrıca bölgedeki görme engelli kardeşlerimize 150 beyaz baston gönderdik." dedi.



Kurtel'e, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Barış, Aydın Şube Başkanı Bayram Özen ve Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan eşlik etti.

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