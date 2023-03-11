Afyonkarahisar'da "10. Döner Zirvesi" başladı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da dünyanın 30 ülkesinden sektör temsilcilerinin katıldığı "10. Döner Zirvesi" başladı.

Programın Koordinatörü ve iş insani İrfan Söyler, Afyonkarahisar'daki bir termal otelde düzenlenen organizasyona ilgili gazetecilere, zirveyi önceki yıllarda Üsküp, Belgrad, İstanbul ve Antalya'da düzenlediklerini söyledi.

Zirvenin ilk defa Afyonkarahisar'da düzenlendiğini dile getiren Söyler, "Dünyanın 30 ülkesindeki döner sektörü temsilcileri burada. Organizasyon kapsamında burada tanışıyor, problemlerini konuşuyorlar. Burada amacımız iş insanlarımızın kaynaşması ve birlikte ticaret yapmalarıdır. Bu hedefimiz doğrultusunda zirvemizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Söyler, zirve kapsamında döner üretiminde kullanılan makina, baharat, katkı maddeleri ve yeni ürünlerin tanıtılacağını ifade etti.

Zirve, yarın sona erecek.

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