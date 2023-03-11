Afyonkarahisar'da kazara tabancayla arkadaşını öldüren kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONAKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da aynı ağılda çobanlık yaptığı arkadaşını kazara tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Ş.Ö, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fethibey Beldesi Manastır mevkisinde aynı ağılda çobanlık yapan Ş.Ö, (33) dünruhsatsız tabancasıyla arazide hayvanları otlattıkları sırada arkadaşı M.K'yi (37) kazara başından vurarak öldürmüştü.

Ş.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.