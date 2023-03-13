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AFYONKARAHİSAR (AA) - ​​​​​​​Afyonkarahisar'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Şehit Polis Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Turgay Bingül, İstiklal Marşı'nın, bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde milletin gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerleri ve ideallerini yansıtan azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterile gerçekleştirildi.

Düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışlarında dereceye öğrencilere ödülleri ve hediyeleri il protokolü tarafından verildi.​​​​​​​



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