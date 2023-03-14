Sandıklı'da traktörler sürücülerine reflektör dağıtıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ziraat Odası Başkanlığı işbirliğinde köylerdeki traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı.

İlçede iki yıldır sürdürülen Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde "Reflektör Tak Görünür Ol" kampanyası kapsamında traktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sandıklı Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Örenkaya köyünde 47 traktör sürücüsüne trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı.

Programın ardından dağıtılan reflektörler traktörlere takıldı.





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