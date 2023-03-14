Afyonkarahisar Belediyesi deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, konteyner kentlerdeki altyapı çalışmalarında görev alıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın deprem gerçeğini Dinar, Bolvadin, Çay ile Sultandağı ilçelerinde yaşadığını, afet haberi sonrası ekiplerin büyük kısmının Hatay'a görevlendirildiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da belediyenin deprem bölgesine 100 araçlık yardım malzemesi gönderdiğini aktaran Zeybek, "Gün birlik olma ve yaraları sarma günü diyerek, bölgede üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

-"Altyapı çalışmalarında görev alıyor"

Zeybek, Türkiye'de devletin çok güçlü olduğunu, depremin ardından bakanlar ile kurumların bölgede yaraları sarmaya başladığını dile getirdi.

Görev bölümü kapsamında Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin İskenderun ilçesine kaydırıldığını anlatan Zeybek, "Şu anda bizim ekiplerimiz İskenderun'da. Burada konteyner yaşam alanlarının oluşturulmasında ve altyapı çalışmalarında görev alıyor. Mutfağımızı da oraya çektik. Halen daha yemek dağıtım faaliyetlerimiz sürüyor. Günde 3 öğün olmak üzere 15 bin kişiye yemek dağıtıyoruz."diye konuştu.



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