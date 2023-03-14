Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastanedeki sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sülün ile Çöl, sağlık çalışanlarının bayramını tebrik ederek karanfil hediye etti.

Çöl, "Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği temel bir haktır. Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, toplumun en önemli şartlarından biridir. Canımızı emanet ettiğimiz, sağlıklı toplumların oluşmasında emek veren sağlıkçıların hayatımızdaki yeri yadsınamaz. Türk hekimlerinin çalışma azmi tarih boyunca hiçbir zaman azalmamış, her zaman artarak devam etmiştir."ifadesini kullandı.

- Emirdağ'da kaza

M.Ç, idaresindeki 16 CMJ 12 plakalı otomobil, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir köprünün bariyerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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