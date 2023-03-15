Afyonkarahisar'da "Sigorta Sektörü İstişare Toplantısı" yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kobi Akademisi etkinliği kapsamında "Sigorta Sektörü İstişare Toplantısı" düzenlendi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, ATSO meclis toplantı salonundaki programda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki meslektaşlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki izlenimlerini anlatan Korkut, şöyle konuştu:

"Görünmesi ve ibret alınması gereken bir tablo var. Her deprem haberi aldığımızda yüreğimiz ağzımıza geliyor, 3-5 ay sonra unutuyoruz. Büyük bir sektörüz, her sektörün tamamlayıcısı durumdayız. Şu anda 369 bin zorunlu deprem sigortası dosyası açıldı ve 3,5 milyar lira para ödendi. Çok sorumluluk isteyen bir iş yapıyoruz. Eksik poliçe kesmeyeceğiz."

-"Depremlerden ders almamız gerektiğini düşünüyorum"

ATSO Başkanı Hüsnü Serteser de depremlerin 81 ili manevi yönden derinden etkilediğini vurguladı.

Sigortanın hayatın her alanında zorunlu bir kavram olduğunu aktaran Serterser, "Deprem felaketini yaşayana kadar sadece zorunlu deprem poliçesinin yeterli olacağını düşünüyorduk ancak eve özgü, eşyalara özgü sigortaların da gündeme gelmesi gerektiği ortaya konuldu. Kahramanmaraş ve sonrasında Hatay'da meydana gelen depremlerden ders almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hepimiz bilinçlenmeliyiz." diye konuştu.

Toplantıda, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Adnan Çelik te konuşma yaptı.

Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

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