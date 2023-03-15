Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

H.Ç, (23) idaresindeki 03 PS 430 plakalı otomobil, Çay-Dinar kara yolu Orhaniye köyü yakınlarında A.K'nin (47) kullandığı 42 NC 120 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki İ.D, (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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