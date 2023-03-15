Afyonkarahisar'da sahte içki ticareti yapan 4 şüpheliye para cezası uygulandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte içki ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliye 10 bin 981 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmanın ardından ekipler, C.K, H.E, M.E. ile U.T.G'nin adreslerine baskın düzenledi.
Ekipler, ikametlerde yaptığı aramada, 35 litre sahte içki, alkol kiti, 2 av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
Şüphelilere, 10 bin 981 lira idari para cezası uygulandı.