AFJET'ten "huzur hakkı" açıklaması:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Jeotermal Elektrik Üretim Tesisleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AFJET), şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyelerine yönelik saldırıların iyi niyetle bağdaşmadığını bildirdi.

AFJET'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin, jeotermal su kaynaklarıyla bölgesel ısıtma tesisleri kurmak, dönüş suları ile seralara su temin etmek amacıyla Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 14 Şubat 1994 tarihinde kurulduğu belirtildi.

Şirketin ortaklarının, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Yüntaş A.Ş., Afyon Eğitim Vakfı, Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevzuat gereği, anonim şirket olan, AFJET A.Ş'nin de yönetim kurulu olması gerektiğinden, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ortaklık yapısına uygun olarak iştirak sahibi olan kurumlar ve meslek kuruluşlarından yönetim kurulu belirlenmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar, valiler, belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, ATSO başkanları ile ortaklık yapısında bulunan diğer kurumların paylarına göre atadıkları kişilerle birlikte yönetim kurulları oluşturulmuştur. Yönetim kurulu üyelerine ise Türk Ticaret Kanununun 'yönetim kurulu üyelerinin mali hakları başlıklı' 394. maddesi gereğince, 'yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir' hükmü uyarınca yaptıkları iş ve aldıkları sorumlulukla uyumlu huzur hakkı ödenmektedir.

AFJET A.Ş, Türk Ticaret Kanununa tabi olması yanında ortaklık yapısı nedeniyle ayrıca Sayıştay tarafından da denetlenmektedir. Tüm bunlar şeffaflıkla ortada iken, ortada gizli ve kanuni olmayan bir durum olduğu algısı yaratma çabasıyla yönetim kurulu başkanımıza ve üyelerimize yönelik saldırılar iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Ülkemizin ve şehrimizin örnek girişimlerinden, başarılı temiz enerji projelerinden biri olan AFJET A.Ş. olarak hukuki haklarımızı mahfuz tutarak, ilgili konuda bilgilendirme yapmayı görev kabul ediyoruz."

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