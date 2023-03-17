Afyonkarahisar'da öğrenciler arasında yetenek taraması yapılacak

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da ilkokul 3. sınıf öğrencileri arasında yetenek taraması yapılacak.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantı yapıldığı belirtildi.

Programda, üçüncü sınıf öğrencilerin taranması ve spora yönlendirme programı kapsamında yapılacak olan ölçümlerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında sunumların yapıldı.

Toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu, İlçe Şube Müdürleri, Gençlik Spor İlçe Müdürleri, Okul Sporları İl Temsilcisi Muhammet Doğan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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