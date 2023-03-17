Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'dan 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, Karayolları 31. Şube Şefliğinin deposunda 8 tır yardım malzemesinin gönderilmesine ilişkin gazetecilere, depremin ilk günlerinde Afyonkarahisar'dan bölgeye arama kurtarma ekipleri, çadır ve konteynerlerin gönderildiği söyledi.

Valilik koordinasyonunda Afyonkarahisar'dan toplanan gıda, giysi ve çeşitli malzemelerden oluşan 900'ün üzerinde kamyon ve tırın bölgeye ulaştığını dile getiren Buldan, "Bugün de yine deprem bölgesine yardımlarımız sürüyor. Hazırlanan 8 yardım tırımızda yine yola çıkıyor. Mübarek Ramazan ayı öncesinde bu yardım malzemelerinin gitmesi önemli. Ramazan ayı içerisinde deprem bölgesine yardımlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Yardım tırları, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ve daire müdürleri tarafından deprem bölgesine uğurlandı.





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