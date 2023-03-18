(sabaha) 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yiğitbaşı, mesajında, 108 yıl önce Çanakkale'de kazanıldığı zaferin yıldönümünü millet olarak yad etmenin heyecan ve onurunu yaşandığını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kurtuluş Savaşı'nda zafere giden yolu hazırlayan tarihin önemli bir dönüm noktası olduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin ve kahraman şehitlerimizin mücadelesinin en büyük ifadesidir. Çanakkale Zaferi, askerine 'Taarruzu değil, ölmeyi' emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin, onların yanında omuz omuza mücadele veren kadınlarımızın, ninelerimizin, analarımızın, topyekûn vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın ve azmin zaferidir." ifadesini kullandı.

Mesajının devamında Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Tarihte eşine az rastlanır çok uluslu bir güce, canları pahasına dur diyen ve tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün Çanakkale'de olduğu gibi bugün de ülkesine ve milletine yönelik her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf edebilecek güç ve kararlılıktadır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu cennet vatanı armağan eden atalarımızı, vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

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