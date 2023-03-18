(sabaha) 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(sabaha) 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

AA

(sabaha) 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yiğitbaşı, mesajında, 108 yıl önce Çanakkale'de kazanıldığı zaferin yıldönümünü millet olarak yad etmenin heyecan ve onurunu yaşandığını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kurtuluş Savaşı'nda zafere giden yolu hazırlayan tarihin önemli bir dönüm noktası olduğunu aktaran Yiğitbaşı, "Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin ve kahraman şehitlerimizin mücadelesinin en büyük ifadesidir. Çanakkale Zaferi, askerine 'Taarruzu değil, ölmeyi' emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin, onların yanında omuz omuza mücadele veren kadınlarımızın, ninelerimizin, analarımızın, topyekûn vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın ve azmin zaferidir." ifadesini kullandı.

Mesajının devamında Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Tarihte eşine az rastlanır çok uluslu bir güce, canları pahasına dur diyen ve tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün Çanakkale'de olduğu gibi bugün de ülkesine ve milletine yönelik her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf edebilecek güç ve kararlılıktadır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu cennet vatanı armağan eden atalarımızı, vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da 320 bin filtreli sigara kağıdıyla yakalanan 2 sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 320 bin filtreli sigara kağıdıyla ...
Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Afyonkarahisar'da öğrenciler arasında yetenek taraması yapılacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da öğrenciler arasında yetenek ...
Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'daki trafik kazalarında 5 kişi ...
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 depremzede yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi ...
AFJET'ten "huzur hakkı" açıklaması:
YEREL HABERLER AFJET'ten "huzur hakkı" açıklaması:

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.